『SONY α7 II ミラーレス一眼 本体と付属品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 23時 41分に出品され04月28日 23時 41分に終了予定です。即決価格は30,030円に設定されています。現在361件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SONYα7 IIのボディの出品です。

レンズはありません。

ぱっと見角の塗装やラバーの剥げ使用感があります。

動作確認などは出来る部分は全て行いましたが、どのボタンも問題なく反応しておりました。



本体

充電器1個

バッテリー1個



値引き交渉など検討させていただきますが、交渉中でもご購入頂いて大丈夫です。

シャッター回数は少ないのですが、動画撮影などで使用していた為、使用感はあります。



以下は出品時のメルカリのAI要約となります。

私自身は詳しい事はあまり分かりません。



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【高画質な撮影】

SONYのα7 IIはフルサイズセンサーを搭載しています。



【多機能性】

このカメラは、様々な撮影モードやカスタマイズ可能な設定を備えており、プロフェッショナルなニーズにも対応可能です。



【持ち運びやすさ】

コンパクトなデザインで、旅行や外出時にも便利です。軽量でありながら、耐久性も兼ね備えています。



- ブランド: SONY

- モデル: α7 II

- 付属品: バッテリー

- 付属品: 充電器

- レンズキャップ: あり



ソニー モデル名···α7



モデル名/α7···α7II ボディ ILCE-7M2



その他特徴···充電器付き 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ソニー