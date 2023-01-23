『古布大きな紋のコクーンワンピース【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 03時 49分に出品され04月25日 03時 49分に終了予定です。即決価格は19,000円に設定されています。現在271件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 前面は大きな紋と唐草模様のインパクトある古布



後ろは糸味の良いのし柄、絣などを使って、プラス型染めなどを使いました。



大柄ですが落ち着いた雰囲気のワンピースになりました。



両サイド二箇所タック



元の縫い糸はあえてアクセントに残して仕立ている部分がございます



袖丈

着丈詰め可能



着丈118

身幅63

裄丈68







藍染の色落ちがございます。

お洗濯を重ねるごとに少なくなっていくと思います。

染物の特徴ですのでご了承ください



お洗濯は単独で

つけおきはしないでください。



古布、リメイク品は良いものを使用していますが 汚れ、全体的にお色の経年変化があったり針穴がある場合、補修をしてある場合がございます。 古布の良さでもありますが主観です。





鏡を通しての自撮り画像です。

左右が反転して写っています。

ご了承ください。



誤差がございますことをご了承ください。

目安としてお考えください。



身長163センチが着用しております

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…………… 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 古布大きな紋のコクーンワンピース