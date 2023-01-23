『Fujitsu プラズオン 脱臭機 DAS-15K-W ホワイト【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 04時 38分に出品され03月11日 04時 38分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在439件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★愛猫が消化器系の癌で1日に何回も下痢、水便でした。何年も使用していた脱臭機が壊れてしまい、新しい脱臭機を購入しましたが、残念ながら、購入して直ぐに亡くなってしまい、一度も使用していません。必要としている方に購入して頂きたいと思います。

未開封でしたが、写真を撮るのに開封しました。その時、電源を入れて動作確認済です。







【ブランドとモデル】

FujitsuのDAS-15K-Wは、脱臭機としての機能を持つ高品質な製品です。



【機能と特長】

この脱臭機は、広いお部屋でも快適に使用できる設計で、ペットの臭いを効果的に除去します。特に、プラズマ技術を使用しており、空気を清浄に保つことができます。



【製造とデザイン】

シンプルでスタイリッシュなホワイトデザインは、どんなインテリアにもマッチし、使いやすさを考慮した設計です。



- ブランド: Fujitsu

- モデル番号: DAS-15K-W

- 色: ホワイト

- 用途: 脱臭機

- 製造国: 中国



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用