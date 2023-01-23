『CASIO デジタルカメラEX-S2【動作確認済】【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 04時 18分に出品され04月30日 04時 18分に終了予定です。即決価格は10,010円に設定されています。現在240件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 自宅保管品です、写真ご参考にてご検討宜しくお願い致します、記載項目に間違い等有るかも知れません、分からない事が有れば、御連絡下さい。

【概要】

メーカー：CASIO

品 名：コンパクトデジタルカメラ

品 番：EX-S2

カラー∶ブルー【限定カラー】



【商品内容】

掲載写真にあるものが全てです。【撮影物含まず】

保存用メモリーカード類有りません、購入者様にて、御用意下さい。

【付属品】

バッテリー、クレードル、充電器、SDカード

【商品状態】

簡易動作確認済み。撮影、ズーム、フラッシュ、

再生、消去操作確認済。

一部使用感ある箇所ありますが、出品に際し、丁寧に清掃しチェックしています。

全ての動作確認等が取れている訳ではありません、あくまで中古品であることを、ご了承下さい。

外観状態に関しては、素人検品の為見落し個所等があるかもしれません、掲載写真にてご確認下さい。

大きな傷、擦れなどは、有りません、美品です。

全てご了解の上、ご検討宜しくお願い致します。

#オールドコンデジ

#カシオ

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#EX-S2

#動作確認済 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし