『〈正規品〉CHANEL アイコン ココマーク トートバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 18時 46分に出品され04月09日 18時 46分に終了予定です。即決価格は26,000円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【サイズ】 W24cm H23cm D7cm

【材質】 レザー

【カラー】 レッド

【仕様】 内側ファスナーポケット1

【付属品】 Gカード、巾着



[外側] 角、型崩れ、シワ、一箇所ボールペン跡

[内側] 側面変色あり

[ハンドル] スレ



※写真にてご確認のうえ検討ください。



ゴールドのココマークがエレガントでCHANELのアイコンいっぱいのとってもかわいいトートバッグです。

今では手に入らないレア商品をぜひ♪



使用感のあるお品物です。ご理解いただける方にお願いいたします。



★値下げ交渉不可★



#CHANEL #シャネル #トートバッグ #バッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 〈正規品〉CHANEL アイコン

ココマーク

トートバッグ