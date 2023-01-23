『【24AW/最新作】SOPHNET. BDシャツ SOPH【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 09時 09分に出品され03月03日 09時 09分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SOPHNET. 2024AW/最新作

SCORPION B.D SHIRT / BLUE

￥27,500(税込)



スコーピオンロゴを刺繍した、定番のボタンダウンシャツ。

起毛感のある杢調のコットンフランネルは、発色に優れています。

ジャケットやニットの重ね着に適したフラット気味のテール、コンパクトな襟型が特徴です。



MATERIAL：COTTON MELANGE HERRINGBONE CHECK



QUALITY：COTTON 100%



サイズ着丈肩幅身幅袖丈襟周り

LARGE775162.564.540

※メーカー採寸引用。



試着のみの未使用品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ソフネット

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【24AW/最新作】SOPHNET.

BDシャツ

SOPH