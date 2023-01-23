『【美品】 Daiichi ダイニチ 加湿器 ハイブリッド式 HD-184【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 03時 27分に出品され03月13日 03時 27分に終了予定です。即決価格は10,200円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダイニチ Dainichi 加湿器 ハイブリッド式 木造和室30畳まで プレハブ洋室50畳まで HDシリーズ パワフルモデル ホワイト HD-184-W



【状態】

動作確認済

外観の状態は個人の主観によるものが大きいので、写真にてご確認お願い致します。

動作確認後、新品純正フィルターに交換しております。



【付属品】

写真に写っているものが全てです



【発送】

プチプチにて梱包しダンボールにて発送致します。



【その他】

・即購入OK

・コメントにて交渉中でも先に購入された方を優先させて頂きます。

・値段交渉は可能な事がありますが、具体的な金額提示をお願いします。値下げできますか？と聞かれてどのくらいでしょうか？のやり取りはお互いの貴重な時間を浪費するだけになってしまうので、御協力お願いいたします。

・受取時不具合ありましたら評価される前にご一報よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダイニチ