『ロンシャン エナジー ルプリアージュ バックパック リュック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 02時 10分に出品され03月19日 02時 10分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在2件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ロンシャン
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落札価格7410円
2 入札履歴
終了
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