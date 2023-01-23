『WH-1000XM3【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 11時 16分に出品され03月30日 11時 16分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらはSONYのワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン、WH-1000XM3です。

使用頻度は少なく、大きな傷や目立つ汚れはありません。動作も問題なく、音質やノイズキャンセリング機能は良好です。付属品は写真の通りで箱はございません。

購入後すぐにご使用いただけます。

中古品のため、神経質な方はご遠慮ください。

ご質問がありましたらお気軽にどうぞ！ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソニー