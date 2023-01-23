『美品★FOXEY★最高峰ミンクファー付★リボンツイード★ニットジャケット★【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 16時 07分に出品され03月31日 16時 07分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Foxey フォクシー

2024 トレンドカラーチョコレートブラウン



最高峰毛皮ミンクファー付きニットジャケットでございます

リボンツイードのとても人気のあったデザイン



高級感のあるヘーゼルブラウンと

ミンクのファーがとても合っていて目を惹きます



デニムと合わせてカジュアルにも素敵

ダブルジップで開閉も楽



一気に着こなしを今っぽく仕上げてくれる

ショート丈トップスデザイン

スタイルアップも叶えてくれる超万能アイテム



暖かく、綺麗なシルエットのジャケットです



【状態】

目立った傷汚れなく美品です。

安心してお受け取り頂けます。



【サイズ】

M相当／表記40

肩幅：40㎝

身幅：41㎝

袖丈：61㎝

着丈：52㎝



【素材】

ナイロン44％ 絹38％ アンゴラ11％ アクリル7％

リボン：シルク 毛皮：ミンク（縫い付けとなります）



【他にも多数出品中】

#✿りん✿のFOXEY出品一覧♡



【管理番号】

d80



※ご購入前にプロフィールのご確認をお願い致します。



【アイテム】

アウター ジャケット ガウンコート ジャンパー

ブルゾン ショート クロップド 羽織り リアルファー

ブランドロゴ刻印ファスナー カーディガン

トップス ブラウス カットソー 長袖 リアルファー

季節...秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: フォクシー

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 美品★FOXEY★最高峰ミンクファー付★リボンツイード★ニットジャケット★