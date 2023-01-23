『X-girl ジョジョ コラボ SWEAT HOODIE パーカー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 11時 27分に出品され03月09日 11時 27分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在122件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一度だけ着用



定価14850円



エックスガール ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース



フロントには空条承太郎、花京院典明、ジャン・ピエール・ポルナレフ、ジョセフ・ジョースター、モハメド・アヴドゥル、イギーをレイアウトしたグラフィックをプリント。

バックには、DIOを大きくレイアウトした存在感のあるデザイン。

裏毛素材のスウェットパーカーで、ロングシーズン着用できます。



柄・デザイン...プリント（ロゴなど）

カラー...ブラック

袖丈...長袖

季節感...冬, 秋, 春





カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: エックスガール

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ X-girl

ジョジョ

コラボ



SWEAT

HOODIE

パーカー