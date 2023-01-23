『週末値下げ‼︎PORTER⭐︎新品フラッグ2wayツールバッグ(星柄)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 13時 24分に出品され03月28日 13時 24分に終了予定です。即決価格は14,625円に設定されています。現在929件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用



人気のポーターのバッグです♪

今年初めに一目惚れで購入

使うタイミングを逃した為、出品します。

星柄で珍しいのでかなりおしゃれです！

通年お使い頂けます！

お探しの方はこの機会に是非どうぞ⭐︎



カラー···ブラック



素材···ナイロン



素材···ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 週末値下げ‼︎PORTER⭐︎新品フラッグ2wayツールバッグ(星柄)