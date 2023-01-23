『発根済 ディオスコレア 亀甲竜 × spicygem POT（ 冬型 ）【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 02時 11分に出品され03月05日 02時 11分に終了予定です。即決価格は11,250円に設定されています。現在642件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂き誠にありがとうございます。

気持ちの良いお取引に努めさせて頂きますので宜しくお願い致します。



・ディオスコレア 亀甲竜

・塊根幅：80mm

・発根済

・管理年数：4年

・POT：spicygem POT

・POTsize：H120mm × φ105mm



4年間大切に育ててきました亀甲竜になります。

棚整理の為、出品させて頂く事にしました。

毎年秋口くらいに新しい茎が伸びてきます。

（先週、新しい芽が顔を出しました）

まだまだこれから大きくなってくれると思います。

落札者様に大切にして頂きますと嬉しいです。

spicygemのPOTに植替えし管理しておりました。

POTは使用しておりましたので使用感はございますが

大きな傷等はございません。

しっかり発根しておりますので安心して育成できると思います。

冬場以外は半日陰のベランダで飼育しておりました。

是非、コレクションに加えて頂けますと幸いです。

養生テープにて目印を付け四方の写真を掲載してありますので

ご確認下さい。

その他、掲載写真にてご検討下さい。



植物の為、到着までに若干の変化があります事をご了承ください。

落札後12時間以内に取引連絡が出来る方のみ御入札下さい。



・あくまでも素人栽培ですので完璧を求められる方の入札は

ご遠慮下さいませ。

・確認はしておりますが植物ですので、葉の痛み、汚れ、

虫などある場合がございます。

・写真環境により実物と色味など異なる場合がございます。

・商品は板付けの状態での発送とさせて頂きます。

・出来る限りの固縛や保護は行いますが、

輸送時のダメージについては何卒ご容赦下さいませ。

・評価の悪い方の入札、落札は取り消す場合がございます。

・海外への発送は行っておりません。

・スムーズなお取引をお願い致します。

・ノークレームノーリターンにてお願い致します。









どうぞ宜しくお願い致します★

品種名...その他コーデックス

送料無料 発根済 ディオスコレア 亀甲竜

spicygem POT スパイシージェム spicy gem

ネイバーフッド 冬型 塊根 キッコウリュウ 商品の情報 カテゴリー: フラワー・ガーデニング>>>観葉植物>>>塊根植物・コーデックス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし