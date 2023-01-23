『ソメスサドル ボストンバッグ【未使用品】【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 16時 00分に出品され03月15日 16時 00分に終了予定です。即決価格は18,720円に設定されています。現在64件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 北海道に拠点を置く日本唯一の馬具製造メーカーである、ソメスサドルのボストンバッグです。



旅行や出張を想定して購入しましたが、使用する機会がなく、クローゼット内で大切に保管していました。



頑丈なつくりで、馬具をモチーフとしたデザインが随所にあります。



【状態】

未使用なので、全体的にたいへん綺麗な状態を保っています。

マチが広いため、荷物がたくさん入ります。また、付属のショルダーを付けると、雰囲気も変わるうえ、持ち運びしやすくなります。



【大きさ】

幅 約45cm

高さ約29cm

奥行約22cm



【収納ポケット】

外側：ファスナー付き１か所

マグネット１か所

内側：ファスナー付き1か所

ファスナーなし2か所



【付属品】

保存袋

ショルダー

「皮革製品のお手入れ」冊子

「ご使用に際して」タグ

「カバン屋さんが作れないカバン」文書



カラー...ブラック



＃ソメスサドル

＃SOMES

＃ショルダーバッグ

＃ボストンバック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ソメスサドル

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ソメスサドル ボストンバッグ【未使用品】