『希少 ルイヴィトン ダミエグラフィット ショルダーバッグ メッセンジャーバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 09時 29分に出品され03月31日 09時 29分に終了予定です。即決価格は35,547円に設定されています。現在814件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 「選んでよかった」と思ってもらえるように、厳選した商品を仕入れ、実物に近い写真を心掛けております。



その為、「思っていたより美品だった」との声を多数いただいております。



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中古市場でもなかなか出回らず、あったとしても即完売。



こちらの商品は、鑑定済みの正規品になります。

全ての商品は、AACD加盟の古物市場より

購入しております。



万が一偽物だった場合は、

全額返金しますので安心してご購入下さい。



写真では伝えきれない魅力がございます。



実際に手に取って頂くと、

暮らしがワンランク華やかになること間違いなしです♩





●ブランド:LOUIS VUITTON ルイヴィトン



●カラー:ブラック 黒 シルバー



●素材:レザー 本革 ダミエ



●サイズ

タテ幅(H)約33cm

ヨコ幅(W)約37cm

マチ幅(D)約9cm

ショルダー長さ約108〜161cm

※平置き採寸。若干の誤差はご了承下さい



●モデル:ダミエグラフィット



●シリアル:SP1111



●付属品:なし



●状態:

多少スレございますが、全体的に美品です。



●配送

基本的にご購入から2日以内に発送します。



●写真について

・光の具合により実際の商品と色味に差が出る事がございます。

・「付属品」に記載のない箱・紙袋などは商品ではございません。発送はされませんのでご注意下さい。



最近、写真をよく確認せず購入するお客様が増えています。

拡大して確認し、不明点や気になる箇所を無くした上でのご購入よろしくお願い致します。



ご購入前のプロフィール確認をお願いします。



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管理番号：426 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 希少 ルイヴィトン

ダミエグラフィット

ショルダーバッグ

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