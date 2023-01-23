『ギャルソン オム プリュス アーカイブ 田中 ブルゾン ベスト シャツ 美品【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 23時 04分に出品され03月27日 23時 04分に終了予定です。即決価格は18,250円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【 COMME des GARCONS HOMME PLUS 切替ジップアップブルゾン 】



コムデギャルソンオムプリュスの切替ジップアップブルゾン、色は黒で、サイズはМになります。



AD1992のアイテムで、前身頃は薄手のウール100％のジップアップブルゾン、後身頃はキュプラ100％のジレのようなベルトが付いた、ギャルソンらしい切替デザインとなっております。



なお、フロント左右には、ポケットがあります。



切替デザインではあるものの、全体のトーンが黒で統一されておりますので、派手ではなく、色々なアイテムに合わせやすいデザインです。



実測ですが、肩幅51㎝、身幅58㎝、着丈（前身頃69㎝・後身頃60㎝）、袖丈62㎝になります。



状態ですが、クローゼットで大切に保管しておりましたので、汚れや破れ等はなく、キレイな状態です。



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: コムデギャルソンオムプリュス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ギャルソン

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