『ご専用 デニムパンツ サイズ38 2023年春夏プレコレクション【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 11時 13分に出品され03月13日 11時 13分に終了予定です。即決価格は162,400円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご専用です。





引越し作業のため、一時停止しておりました。

出品再開いたします。発送は11/5以降になります。









シャネルのデニムパンツです。

私自身が国内のシャネルブティックで購入した、確実正規品です。



2023年春夏プレコレクション



こちらのデニムは先行販売で購入しました。それぐらい、人気のあったデニムです。

（細身の形もありましたが、細身の方はあんまり人気がなく、こちらの形が圧倒的に人気でした）





形はゆるっとしていて、腰履きにしてはいていました。

色は3色展開のうち、1番薄い色になります。



裾はシャネルブティックでカットしてもらいました。





普段、シャネルでは36か38サイズを購入していますが、このデニムの38サイズはかなりゆるいです。

シャネルで36の方はベルトが必要になるかと思います。



落として履いていたので、裾に汚れや破れがあります。

担当さんに確認しましたが、裾の破れなどはシャネルブティックでもお直しがてきないそうです。もし気になるようでしたら、短くなってしまいますが裾をカットして綺麗にするしかないようです。

気になる方はシャネルブティックに持ち込み、お直しをお願いしてください。



何度か自宅で洗っています。



現行のシャネルではデニムパンツも50万円台になったりと、とにかく価格が上がっておりますので、お探しの方がいらっしゃいましたら、ご検討ください。





また、バイマなどで購入された物を本物だと勘違いし、メルカリで購入されているような方が、本デニムを購入されても、お取引をキャンセルさせていただきます。







股下 約71センチ

ウエスト 約38✖︎2

素人採寸ですので、誤差はご容赦ください。





- ブランド: CHANEL

- サイズ: 38

- 型番: P7450IV68048

- 色: ライトブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

パンツ タグ ご専用 デニムパンツ

サイズ38



2023年春夏プレコレクション