『神崎恵 レスポートサック ハートキルティングトートバッグ 新品未使用 未開封【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 11時 43分に出品され03月22日 11時 43分に終了予定です。即決価格は12,900円に設定されています。現在213件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格12900円
213 入札履歴
終了
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