『神崎恵 レスポートサック ハートキルティングトートバッグ 新品未使用 未開封【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 11時 43分に出品され03月22日 11時 43分に終了予定です。即決価格は12,900円に設定されています。現在213件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 楽天fashionで購入しました、神崎恵さんコラボのレスポートサックです。



新品未使用、未開封



お譲り先が見つからない場合は自分で使おうと思っているので、お値下げは致しかねます(><)



カラー···ホワイト



特徴···マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 神崎恵

レスポートサック

ハートキルティングトートバッグ

新品未使用

未開封