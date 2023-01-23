『ヴィヴィアンウエストウッドレッドレーベル 奇抜 変形 レア 希少 V系 パンク【2024年最新】 』はヤフオクでから04月16日 11時 54分に出品され04月16日 11時 54分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Vivienne Westwood RED LABELのワンピースです✩.*˚



ノースリーブのピンク地で前にたるませ感のあるデザインで、腰周りのリブがとてもよく伸びる素材なので着やすいです。

オーブがシャドーの様に総柄になっているのがとっても可愛いです。

こちら1枚でワンピースと着てもらうのはもちろん、心配の方は中にショートパンツなど合わせたり、スカートやデニムやレギンスなどと合わせてチュニックの様にしてもとても素敵ですね。

裏地はありません。

神戸のショップにて購入後気に入って着ていたのでスレやシワや繊維付きや糸が出てる箇所や毛玉や毛羽立ちや汚れや糸切れや当初よりリブのヨレがあります。タンクトップやチューブトップや見せブラを着られた方がより安全にご着用頂けます。素人検品、素人保管の為、他に見落とし等あるかもしれません。気になる方のご購入は絶対に御遠慮くださいm(_ _)m

サイズ2

丈約90センチ

平置き実寸

身幅約44センチ(脇下) （伸びるので目安として）

素人採寸の為、多少の誤差はご了承くださいm(_ _)m

※メイン本体以外は撮影の備品の為付きません。



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どうぞよろしくお願いいたします(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)” 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ ヴィヴィアンウエストウッドレッドレーベル

奇抜

変形

レア

希少

V系

パンク