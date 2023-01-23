『ファイバークレイ ベース 鉢カバー 植木鉢 化粧鉢★45cm★アクタス イデー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 04時 44分に出品され03月06日 04時 44分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ファイバークレイのベース、鉢カバーです。



ファイバークレイですので、見た目やサイズよりは軽量です。

重さは約12kg程度です。



1年ほど屋内で鉢カバー、として使用しておりました。

底に気孔も空いていますので、植木鉢としてもご利用いただけます。



口の直径45cmの鉢になりますが、口の内径は39.5cm、高さ44cmです。

鉢カバーとしてご利用の際は上記サイズに余裕をもって入る植木鉢にしてください。



少しスレや小キズ、薄いヨゴレなど見受けられますが、全体的にとてもキレイで良いコンディションです。(写真参照)



洗浄しており使っていただくには問題ありませんが、使用感が気になる方はご遠慮ください。





サイズ(約/最大値)：直径45cm(口内径39.5cm) 高さ46cm(内44cm)



らくらくメルカリ便でお送りいたします。 商品の情報 カテゴリー: フラワー・ガーデニング>>>園芸用品>>>鉢・プランター 商品の状態: やや傷や汚れあり