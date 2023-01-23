『ナノユニバース ダウン メンズ Mサイズ 西川ダウン ストライプ ブラック 黒【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 03時 42分に出品され03月31日 03時 42分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在537件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 nano universe

TOKYO NISHIKAWA DOWN "MENS"

Wool G 2 Jacketをお譲り致します。



3年ほど前に新品で購入し、

1〜2度ほど使用致しました。



使用頻度が少なく、大切に保管していたため

目立つ傷や汚れなどはありません。



購入から時間も経過し、一度は袖を通した

製品ですので、出来る限りお値段

お安くさせて頂きました。



ナノユニバース 、ダウンジャケット

サイズ・Mサイズ

カラー・ストライプブラック

身幅50/肩幅42/着丈62/袖丈60



参考価格

¥39,800＋税



らくらくメルカリ便にて、送料込みで

発送致します。同製品が掲載された

カタログもお付け致します。



ご検討のほどよろしくお願い致します。



カラー···ブラック



肩幅···42cm

身幅···50cm

袖丈···60cm

着丈···62cm



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナノユニバース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ナノユニバース ダウン メンズ Mサイズ 西川ダウン ストライプ ブラック 黒