『MAISON KITSUNÉ スウェットSサイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 17時 30分に出品され04月03日 17時 30分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在854件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 メゾンキツネ スウェット ブラック Sサイズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: メゾンキツネ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ MAISON

KITSUNÉ



スウェットSサイズ