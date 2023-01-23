『Yevs Saint Laurent イヴサンローラン ジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 20時 48分に出品され05月08日 20時 48分に終了予定です。即決価格は21,690円に設定されています。現在146件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 希少 激レア Yevs Saint Laurent rive gauche イブサンローラン リヴゴーシュ サファリジャケット テーラードジャケット ナポレオンジャケット 安全ピン ピン



ベージュ



size48 Lサイズ



着丈 約76cm

身幅 約62cm

袖丈 約58cm

肩幅 約54cm



■確認事項

・あくまでも中古品となっております。ご理解の上、ご購入お願いいたします。

・商品の状態は、お写真にてご確認をお願いいたします。

・左手首に1箇所変色あり。画像参照

・発送の際、畳み皺ができることがあります。ご了承ください。



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トラックジャージ トラックトップ あいみょん 小松菜奈 在原みゆ紀 ヴィンテージ atp ニードルス 常田 あのちゃん テレビドラマ Y2K 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: イヴサンローランリヴゴーシュ

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メンズ

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Laurent

イヴサンローラン ジャケット