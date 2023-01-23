『Carhartt アクティブジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 15時 30分に出品され03月11日 15時 30分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 古着で購入しましたが、サイズが合わずあまり着用していませんでした。

多少チャックが硬いことがありますが使用に問題はありません。

着丈70

肩幅45

袖丈60

身幅50 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Carhartt

アクティブジャケット