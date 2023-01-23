『【超人気L】ザノースフェイス プリマロフト ダウンジャケット 黒 D72【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 11時 06分に出品され04月11日 11時 06分に終了予定です。即決価格は7,160円に設定されています。現在586件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

THE NORTH FACE ザノースフェイス

プリマロフト 中綿ダウンジャケット 刺繍ロゴ

【商品のポイント】

ダウンと同等の保温性があり、撥水性が高い高機能なプリマロフトの中綿を使用

前後にポイントの刺繍ロゴ

【商品の状態】

目立った傷や汚れはなくこれからたくさん着ていただけます◎



【カラー 】

ブラック｜黒

【サイズ 】

Lサイズ

着丈約66cm

身幅約58cm

肩幅約51cm

袖丈約62cm



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D72 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【超人気L】ザノースフェイス

プリマロフト

ダウンジャケット

黒

D72