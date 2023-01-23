『ソフトボード コストコボード Wavestorm 鵠沼、辻堂エリア手渡し限定【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月24日 03時 31分に出品され04月24日 03時 31分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在541件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 話題のコストコボードです！



＊鵠沼、辻堂エリアで手渡し可能な方のみご検討お願いします！多少エリアからずれる場合はご相談ください。＊



3年ほど前に購入し5ラウンド程使用しました。

目立った傷などはありませんが、ワックス痕ありです。

ソフトボードですが、付属のワックス利用頂くとグリップ力が高まり良いかと思います！



元々付属していた、リーシュコードとトライフィン、シングルフィン揃ってます！



これの翌年に発売されたコストコボード(ジェリーロペスモデル)よりも幅が広くテイクオフが楽々です！

スポンジボードのため初心者におすすめです！

小波用、スクールでもご検討ください！



・長さ8フィート

・スポンジボード

・トライフィン、シングルフィン付

・リーシュコード付

・ソフトボード用ワックス2付



＊目立った傷等はありませんが、中古品につき軽微な傷などはありますので、ご理解ある方のみご検討ください。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>マリンスポーツ>>>サーフィン・ボディボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし