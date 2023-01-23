『ソフトボード コストコボード Wavestorm 鵠沼、辻堂エリア手渡し限定【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月24日 03時 31分に出品され04月24日 03時 31分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在541件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>マリンスポーツ>>>サーフィン・ボディボード
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
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¥ 28160
落札価格10062円
541 入札履歴
終了
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