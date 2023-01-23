『美品 kate spade リュック 黒 レザー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 04時 33分に出品され04月01日 04時 33分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 - ブランド: kate spade

- 色: 黒

- 素材: レザー

- デザイン: アーチ型

- ポケット: 外側ファスナーポケット

- ロゴ: kate spade NEW YORK



4年前に購入し、数回使用しました。

中に乾燥剤を入れて保管しております。

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最後までご覧頂きありがとうございました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ケイトスペードニューヨーク

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バッグ タグ 美品 kate

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黒

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