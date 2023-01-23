『極美品 オールドコーチ ワンショルダーバッグ 三日月型 レザー レッド【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月22日 11時 17分に出品され04月22日 11時 17分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在820件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #まうんてんるーむ

↑随時更新予定ですのでお立ち寄りください





ブランド

OLD COACH オールドコーチ 9221

ワンショルダー ショルダーバッグ

ヴィンテージ ビンテージ 希少 レア



カラー

赤 レッド



サイズ

横38cm 縦24cm マチ12cm

持ち手長さ42cm

※素人採寸のため誤差はご了承ください。



素材

グラブタンレザー 本革



商品内容、状態

目立つ汚れ、傷などなく美品になっております 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品

オールドコーチ

ワンショルダーバッグ

三日月型

レザー

レッド