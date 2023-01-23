『★人気のソーロ★ HIROFU ヒロフ ２ＷＡＹ トート型 レザーバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 21時 35分に出品され03月24日 21時 35分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在640件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 値引きはコメント欄のみ対応いたします

送料込みの為１点での購入で大幅値引きはしませんので

プロフィール確認してから必ずコメントお願いいたします



ブランド ヒロフ



色 グレー系



サイズ 横３４ｃｍ

縦２９ｃｍ

マチ７ｃｍ

多少の誤差はご了承ください



状態 使用にともなう内側の薄汚れ



配送は佐川急便でいたします

らくらくメルカリ便の対応は相談ください



#ヒロフbyハッピーきなこもち ←出品のヒロフだけを見れます。



あくまでも中古になり、新品ではございません

個人での取引の為、完全な検品はできませんし、状態の見落とし等もある場合もございます

その点はご理解の上ご検討いただければと思います

クレームはお互い気分が悪いと思いますので不明な点は必ずコメントより質問お願いいたします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ヒロフ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ★人気のソーロ★ HIROFU

ヒロフ ２ＷＡＹ トート型 レザーバッグ