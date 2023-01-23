『草刈機 1800W ブラシレス草刈り機 21V 充電式 電動 コードレス【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 11時 00分に出品され03月17日 11時 00分に終了予定です。即決価格は7,472円に設定されています。現在67件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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-------✧商品説明✧-------

新たにアップグレードされた最大1800wの電力の純銅モーターは、50時間連続して動作しても燃焼しません。安全性が最初です！

21Vバッテリーをアップグレードすると、バッテリー容量は15000mAhに達し、1回の充電で3.5時間連続して動作します。

軽量設計で作業がラクラク！枝の剪定、雑草や芝生のお手入れにぴったりの軽量設計（約1.8kg）のコードレス草刈り機です。

軽いので腕が疲れる事なく、女性やご高齢の方でも作業が楽に進みます。コードレス草刈機はどこでも気軽に使えます！補助輪で掃除機のような動作で草刈りが可能です。コードレスでコンセントの確認等の電源確保のストレスから解放！壁際や低い場所も手楽にカットできます。



パッケージリスト

草刈機り本体、電源アダプター、15000mAhバッテリーx2、 ナイロン刃×5、金属刃x2、チップソーx3、インストールキット、日本語マニュアル。 商品の情報 カテゴリー: フラワー・ガーデニング>>>園芸用品>>>芝刈り機 商品の状態: 新品、未使用