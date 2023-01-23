『専用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 11時 58分に出品され03月03日 11時 58分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在310件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PORTER/ポーター

吉田カバン

TANKER/タンカー

品番:622-78302

定価:¥20,350 大人気 完売品 新型





International buyers are welcome

Authentic only



✹発送は基本的に1日後にしております。

(1日後に発送出来ない場合はメッセージで報告致します。)



〇素材

表:ナイロンツイル(ポリエステル綿ボンディング加工)

裏:ナイロンタフタ



〇コンディション

新品同様商品を購入後未使用の為全体的に綺麗で、目立った傷や汚れはなく、まだまだ使っていただける状態です。

スナップボタンやナスカンなどの金具類は使うにつれて経年変化が現れるよう、あえて塗装が剥がれるようにしてあります。

※汚れなどはあくまで個人の判断です。写真を見て納得いただける方は宜しくお願い致します。



〇付属品





〇サイズ

縦：17cm

横：27cm

マチ：13cm

ショルダー：調節可能

重量：430グラム



〇仕様

ポケット

外装×4

内装×1



○購入先

大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ。



質問などございましたらお気軽にどうぞ！



カラー···ブラック



カラー···オレンジ



241011 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 専用