『KristenseN DU NORD クリステンセンドゥノルド ブラウス【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 05時 44分に出品され04月10日 05時 44分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・サイズ: 2

身幅67cm 着丈58cm 裄丈84cm

多少の誤差はご了承ください。

・素材: コットン100%

身頃は布帛、袖部分はカットソー生地



クリステンセンドゥノルドらしい、肌触りのよいブラウスです。小さな襟と別素材になっている袖部分が特徴的なブラウスです。





色···ホワイト

素材···コットン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: クリステンセンドゥノルド

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ KristenseN

DU

NORD

クリステンセンドゥノルド

ブラウス