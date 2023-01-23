『マウンテンハードウェア コアストラータジャケット M【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 16時 17分に出品され03月31日 16時 17分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Mountain Hardwear Kor Strata Jacket



右袖に小さな汚れありますがそれ以外はダメージ等はありません。

インターナショナルサイズなので日本サイズのL位のサイズ感です。



品番：OM8170

カラー：Dark Army(カーキ)

サイズ：M

素人採寸ですが参考までに(平置き採寸)

身幅：約56cm

着丈：約70cm

裄丈：約89cm



最低限の重量・厚みながらしっかりと温かさをキープする化繊インシュレーションジャケットです。

断熱素材には通気性とストレッチ性が高く、濡れにも強いPrimaLoft Gold Activeを使用しました。

どんなアクティビティでも、行動中も休憩中も着続けられる適応力の高い仕上がりです。

よりコンパクトなフードなしタイプ。



コンパクトにして発送します。



※あくまで古着です。素人検品ですので見落としがあるかもしれません。細かい点が気になる方はご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マウンテンハードウェアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ マウンテンハードウェア

コアストラータジャケット

M