『Kith フランネルシャツ M【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 23時 37分に出品され03月31日 23時 37分に終了予定です。即決価格は10,985円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Kith

Ginza Heavy Weight Flannel

Off White Plaid

Mサイズ

数回着用の美品

自身オンライン購入品

詳細は覚えてないですが、定価は4万円ほどだったかと思います。

送料込みで対応させていただきます。

すり替えなどトラブル防止のため、返品交換はできません。

御了承ください。

コメントなしでの購入可能です。

よろしくお願い致します。



キース

キス

ネルシャツ

フランネルシャツ

シャツ

ヘビーウェイト

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ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: キス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Kith

フランネルシャツ M