『EMMETI エンメティ スエードブルゾン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 01時 58分に出品され03月30日 01時 58分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在950件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 EMMETI エンメティのスエードブルゾンです。

首のラビットファーは取り外し可能

前はボタンとWジッパーの仕様になっています。

薄い中綿入りで秋から冬まで長い期間使えます。



サイズ48

肩幅約45cm

袖丈約64cm

身幅約54cm

着丈約67cm



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エンメティ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ EMMETI

エンメティ スエードブルゾン