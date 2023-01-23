『サロモン TRAILBLAZER 10 テック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 02時 10分に出品され05月02日 02時 10分に終了予定です。即決価格は11,895円に設定されています。現在360件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サロモン TRAILBLAZER 10になります！







カラーはブラック





通勤通学、登山にも使える優れものです！

macbookも入ります！





めちゃくちゃカッコイイです！





状態はお写真でのご確認宜しくお願い致します！







ぜひ！

※中古品にご理解の上、ご検討、ご購入

宜しくお願い致します！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サロモン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ サロモン

TRAILBLAZER

10

テック