『dd0453 ノースフェイス エクセルロフト 中綿 ジャケット レディース【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 19時 12分に出品され03月03日 19時 12分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在225件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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≪商品説明≫



高機能中綿素材のエクセルロフトを使用したハイスペックモデル。

数種類の異なる太さの繊維が複雑に絡み合い、保温力の元となる暖かい空気を蓄え軽量ながら保温性は抜群です。

ライトダウンのような着心地で、長時間の着用にもストレスを感じません。

ダウンジャケットよりも湿気や水濡れに強く様々なシーンで活躍します。







【サイズ】

レディース M

着丈：58cm

肩幅：40cm

身幅：47cm

袖丈：56cm

若干の誤差はご容赦ください。







【状態】B



（S）ほぼ使用感のない美品。

（A）多少の使用感はあるが状態は良好。

（B）細かいダメージ汚れはあるが、着用時に目立つダメージや大きな汚れはない良品。

（C）部分的に目立つダメージや汚れあり。

（D）過度の使用感や目立つダメージ・汚れあり。



※専門業者にて簡易クリーニング済み。

※キズ、汚れの詳細につきましてはアップ画像を掲載しておりますのでご確認ください。







【掲載画像について】

お使いのパソコンやスマートフォンのスペックや環境によって、実物の商品と画像の色合いや質感が異なって見える事が御座います。







【発送方法】

メルカリ便(匿名発送)







【梱包について】

衣類用袋にてコンパクトに梱包し発送させていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ dd0453

ノースフェイス

エクセルロフト

中綿

ジャケット

レディース