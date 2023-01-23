『【美品】シュプリーム ノースフェイス 22ssリュック バックパック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 14時 32分に出品され03月28日 14時 32分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在203件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

THE NORTH FACE

ザノースフェイス

Supreme

シュプリーム



【品名】

22SS Convertible Backpack

ザノースフェイス コンバーチブルバックパック

ブラック NM72210I 2way



コンバーチブルの名の通りバックパック、ウエストバッグの2wayで使用が可能なバッグ。

バックパックの上部を折りたたんでウエストバッグの蓋になる部分に収納する事でウエストバッグへと変形します。



【サイズ】

縦x横xマチ(cm)

(50x34x11.5)

容量バックパック 22L

ウエストバッグ 6L

素材ナイロン



【状態】

目立った傷や汚れはなく、綺麗です。



【カラー】

ブラック 黒



オンラインで購入。

リュックとして2回短時間使用しクローゼットで保管していました。



出番が少ないため出品します。



非常に軽く、コンパクトになるので、旅先に持っていっておくと何かと便利だと思います。



自宅保管品のため神経質な方はご遠慮ください。



#THENORTHFACE

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#ウェストポーチ

#ウエストポーチ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】シュプリーム ノースフェイス 22ssリュック バックパック