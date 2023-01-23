『新品☆ビアズリー FOXウール後ろボタンニット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 12時 55分に出品され03月20日 12時 55分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ビアズリー の人気ニット FOXウール後ろボタンニットです。

現在、再販されましたが即完売になる勢いのようです。



ボーダー

¥22,000

新品未使用品



■アイテム

柔らかく暖かみのある風合いと色合いが魅力のFOXウールニット。

保温性が高く、真冬でも軽く・暖かく着られるのが嬉しいポイントです。

カーディガンとしてもプルオーバーとしても着られる前後2way仕様で、

着こなしの幅が広がる一着です。



■素材・洗濯表示

素材：毛60％ 羊毛40％

洗濯表示：ドライクリーニング 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ビアズリー

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 新品☆ビアズリー

FOXウール後ろボタンニット