『MCM エムシーエム ヴィセトス柄 ボストンバッグ トートバッグ 総柄【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 10時 27分に出品され03月11日 10時 27分に終了予定です。即決価格は9,048円に設定されています。現在700件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー キャメル



柄 ヴィセトス柄



素材・生地 レザー



サイズ

実寸サイズ（cm）

持ち手 40 マチ 24 高さ 24 幅 40



※ ショルダー紐欠品



状態

目立った傷汚れ無しですが皮や金属の細かな擦れ等ご理解の上お買い上げください。

内側少々使用感ございます。

画像にてご確認ください。



※あくまで中古品です。神経質な方、完璧な状態をお求めの方は、ご遠慮願います。ご了承の上お買い求めください。

※ご購入の前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



中古ブランド品について⭐️

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商品について⭐️

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カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エムシーエム

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MCM

エムシーエム ヴィセトス柄 ボストンバッグ トートバッグ 総柄