『2024 スタンニングルアー オーバーコート ロング丈 サイズ0【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 21時 36分に出品され04月01日 21時 36分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在18件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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お値下げ不可など記載してます。

2024年5月に購入、未使用自宅保管、タグ付きです。

スタンニングルアーの完売コートです。

サイズは0

オフホワイト。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 2024

スタンニングルアー

オーバーコート ロング丈 サイズ0