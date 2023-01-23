『【美品】ペレペレ スタジャン バーシティ 総柄キルティング ブラック フルレザー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月26日 22時 39分に出品され04月26日 22時 39分に終了予定です。即決価格は18,097円に設定されています。現在354件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ペレペレのスタジャン、バーシティジャケットです。

全体総柄キルティングが迫力のあるレザー生地。

お探しの方はぜひ。





商品説明





詳細



⭐︎サイズ表記 :

38





⭐︎カラー:

ブラック 黒





⭐︎柄:

総柄キルティング





⭐︎素材:

表地

レザー

裏地

アセテート







⭐︎サイズ詳細

着丈 75cm

身幅 67cm

肩幅 55cm

袖丈 69cm





＊素人採寸の為、誤差はお許しください



⭐︎状態:

全体やや使用感は見受けられますが

コンディション特に問題はありません。











⚠️検品はしていますが見落とし等もあるかもしれないので、

気になる方はコメントでご質問ください。





⚠️

気になる点などは入念なチェックの上記載させていただいていますがあくまで中古品です。

特に匂いなど個人によって感じ方の違う部分につきましては

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デリケートな方、完品をお求めの方はトラブルの元になりますのでご購入はご遠慮いただくようお願い致します





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端数程度でよければご対応は可能です。





管理番号: 22320959 11/10 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ペレペレ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】ペレペレ スタジャン バーシティ 総柄キルティング ブラック フルレザー