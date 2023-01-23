『【最高峰作】Jun hashimoto ラップコート ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 10時 27分に出品され03月18日 10時 27分に終了予定です。即決価格は16,830円に設定されています。現在496件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【最高峰作】Jun hashimoto ラップコート ブラックを出品します。

個人的に最も気に入っているコートブランドですが、今回サイズアップしたいため出品となります。

裏地の一部に数センチほど破れがありますが、特段着用には問題ありません。毎年クリーニングしていたので、綺麗なものかと存じます。

肩幅44

身幅96

袖丈62

着丈90 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ジュンハシモト

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【最高峰作】Jun

hashimoto

ラップコート ブラック