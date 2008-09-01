『アディダスフランス代表2002サッカーw杯ホームユニフォームブルージダン選手【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 21時 50分に出品され03月06日 21時 50分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在891件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アディダスフランス代表2002日韓w杯ホームユニフォーム「バロンドール、レアル・マドリードやフランス代表レジェンド、背番号10番ジネディーヌ・ジダン選手」を売っています。



サイズはMです。



未使用品、新品(タグ無し)です。

目立った傷や汚れがないです。



質問等ありましたら遠慮なくコメントをしてください！^_^



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