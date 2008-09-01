『アディダスフランス代表2002サッカーw杯ホームユニフォームブルージダン選手【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 21時 50分に出品され03月06日 21時 50分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在891件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>サッカー・フットサル>>>ウェア
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|アディダス
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¥ 22620
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落札価格8970円
891 入札履歴
終了
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