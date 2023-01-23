『CELFORD セルフォード リバートレンチコート キャメル 36【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 10時 27分に出品され04月07日 10時 27分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|S
|ブランド:
|セルフォード
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落札価格12999円
513 入札履歴
終了
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