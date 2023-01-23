『CELFORD セルフォード リバートレンチコート キャメル 36【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 10時 27分に出品され04月07日 10時 27分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 CELFORD セルフォード

リバートレンチコート

カラー：キャメル

サイズ：36



usagionlineで購入しました。

一度屋外で着用しました。アウター整理しており、出品します。



目立つ汚れ・ほつれ等ございません。



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: セルフォード

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ CELFORD

セルフォード

リバートレンチコート

キャメル

36