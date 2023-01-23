『supreme フランネルシャツ ブラック L【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 03時 24分に出品され03月09日 03時 24分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在768件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズL

撮影の為、袋から出しました。

未着用 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ supreme

フランネルシャツ

ブラック

L