『audio-technica ワイヤレスマイクロホン AT-CLM700TX【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 14時 21分に出品され03月26日 14時 21分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在678件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>配信機器・PA機器・レコーディング機器
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|オーディオテクニカ
SHURE マイクロホン XLRケーブル WH20XLR 【国内正規品】
¥ 7800
HyperX QuadCast コンデンサーマイク キングストン/ストリーマー
¥ 7176
Mackie 802VLZ4 アナログミキサー
¥ 11570
CLASSIC PRO クラシックプロ 簡易PAセット PAeZ
¥ 20192
YAMAHA ポータブルPA STAGEPAS 300 ステージ 【動作確認品】
¥ 23400
tascam porta05 カセットMTR 動作確認品
¥ 10500
ローランドRoland bridge cast x 動作確認のみ使用
¥ 26520
Audio-Technica AT-2020+ USBコンデンサマイク ほぼ新品
¥ 8580
empirical labs Lil FrEQ ELQ イコライザー EQ
¥ 166860
RODE M5 マッチドペア コンデンサーマイク M5-MP
¥ 10800
値下げ済【超美品】TASCAM Mixcast4 オーディオインターフェース
¥ 15750
SM7B、AG03、Cloudlifterセット商品
¥ 30600
RODE NT1-A コンデンサーマイク
¥ 8667
SHURE SM58 ダイナミックマイク 2本セット
¥ 10075
【おまけつき】ZOOM R8 マルチトラックレコーダー MTR
¥ 12999
【美品】オンステージ PK-RT1200 パーソナルカラオケ 演歌 歌謡曲
¥ 9360
Blue Baby Bottle コンデンサーマイク
¥ 17927
Roland Cube Street
¥ 9425
落札価格10530円
678 入札履歴
終了
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