『SUPPLIER hoodie parka XL black【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 15時 50分に出品され04月01日 15時 50分に終了予定です。即決価格は9,593円に設定されています。現在595件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#古着屋mg



#古着屋mgのパーカー





サプライヤーのビーズ付きパーカー。



2020年秋冬シーズンより始まった東京発のストリートファッションブランドSUPPLIER。個人的にも世間的にも結構注目されてる新生ブランドかなと。



とは言っても物は選んでて、ブラックのXL。オンス高めでフードの立ちも良い。



バックのビーズは何個か取れちゃってますが、まあそれが古着かなと思いますので、ぜひ。



おすすめ。





✅アイテム



SUPPLIER supplier parka hoodie サプライヤー フーディー パーカー



✅カラー



ブラック 黒 black



✅素材



コットン 綿 cotton

ポリエステル polyester



✅平置きサイズ



(サイズ相当) XL表記

身幅約61.5cm

袖丈約62.5cm

着丈約71cm

肩幅約55.5cm



⚠️袖丈は全て肩の部分から袖先までの長さを記載しています。ラグランの場合は首元から袖先までです。



✅購入先



古着屋 鑑定済



✅発送方法



ゆうパケットポストにて簡易包装にてポストに投函させていただきます。



✅商品状態



大きなスレ、汚れ等がなく、まだまだお使いになられます。詳細は画像でご確認ください。





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希少 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: サプライヤー

カテゴリ ファッション

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トップス タグ SUPPLIER

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