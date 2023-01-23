『AIR JORDAN【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 10時 28分に出品され03月30日 10時 28分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在666件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|未使用に近い
|商品のサイズ:
|27.5cm
|ブランド:
|エアジョーダン
コンバース 28cm 箱有 アクセレレーター
¥ 24453
REEBOK everyone CLASSIC DUKE 2.0 (BLACK)
¥ 11750
【26.5cm】 WACKO MARIA × Vans
¥ 10725
Supreme Air Force 1 ホワイト スニーカー
¥ 14000
清春着用シュミッド スニーカー
¥ 7800
Nike Air Max 97 グレー/ホワイト/グリーン
¥ 7799
Nike AirJordan 1 High OG Bleached Coral
¥ 10400
NIKE DUNK PRO SB BISON つま赤
¥ 11000
NIKE SB DUNK LOW ドジャース ナイキ SB ダンク
¥ 16986
ナイキ エア ジョーダン 11 レトロ ロー US10.5
¥ 9204
SHAW 26〜27cm US8.5 レザーローファー ヴィンテージ 古着
¥ 7410
J.M.WESTON 641 GOLF 6/C ロシアンカーフ
¥ 38500
Nike AMBUSH スニーカー ホワイト
¥ 11700
ADIDAS SUPERSTAR ADV NAVY/ROYALBLUE
¥ 8658
【美品】Timberland フィールドブーツ ウォータープルーフ ヌバック
¥ 7862
SB Dunk Low Pro ISO Orange Label
¥ 9750
adidas EQUIPMENT SUPPORT 93 ゴアテックス スニーカー
¥ 8736
NIKE DUNK LOW WHAT THE
¥ 12000
落札価格7800円
666 入札履歴
終了
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