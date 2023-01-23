『AIR JORDAN【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 10時 28分に出品され03月30日 10時 28分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在666件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ほぼ未使用です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: エアジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ AIR

JORDAN