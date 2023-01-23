『TUDOR PRONCE DATE 74034【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 17時 46分に出品され04月11日 17時 46分に終了予定です。即決価格は14,720円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 文字盤カラー···ブラック

ベルトカラー···シルバー



以前もらったものです。



普通に使っていましたが、進みが大きくなったので時計屋さんに持って行ったら、機械が純正のものではないとのことでした。

ただ、SWISS製のETA 2824-2であることは間違いないそうです。



他がオリジナルかどうかわからないので、この値段です。



出品物は時計本体と余りコマが2コマです。

箱などはありません。



使っていたので小キズはありますが、気になるほどではないと思います。ガラスはきれいです。



以上、ご理解の上でご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: チュードル

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ TUDOR

PRONCE

DATE

74034